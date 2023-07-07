الكشف عن تميمة كأس الأمم الأفريقية 2023.. صور

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير 2024.

وكشف «كاف» عن تميمة البطولة وهي «أكوابا» وهو فيل صاحب الشخصية المرحة والمتميز بكرمه وحسن ضيافته.

وأشار الاتحاد الأفريقي في الفيديو الدعائي، إلى أن «أكوابا» هو السفير الأول للبطولة.

وسبق أن أعلن «كاف» عن شعار البطولة في يونيو الماضي، المستوحى من نسيج التراث الأفريقي النابض بالحياة ويجسد روح كرة القدم الأفريقية.

كما جاءت الخطوط الست التي تشكل في نهاية شكل كأس البطولة مستوحاة من أنياب الفيل والذي يمثل الرمز القوي لكوت ديفوار وإلى تاريخها الغني ودورها في استضافة البطولة.

وتقام قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.