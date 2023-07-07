نهائي أمم افريقيا .. ميكالي يجتمع بهجوم الفراعنة قبل مباراة المغرب

حرص البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، علي الاجتماع بلاعبي هجوم الفراعنة الشباب قبل مباراة الغد امام نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

تحدث ميكالي مع لاعبي الهجوم في جلسة خاصة عن استغلال الفرص السهلة من بداية المباراة واهمية احراز هدف مبكر لإراحة المنتخب الوطني طولة المباراة.

وتابع مع لاعبيه بوضع عدة جمل مدروسة تم التدريب عليها خلال تدريبات الفراعنة الايام الماضية لتنفيذها في المباراة.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.



كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.