تواصل فعاليات المشروع القومي لتنشيط الرياضة في كفرالشيخ

تواصلت ، فعاليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة بعدد من المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والذى يقدم بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى دعم المشروع بفريق من المدربين المتخصصين لتدريب المشاركين بالبرنامج من كل الأعمار بالأماكن المفتوحة ضمن فاعليات المشروع، لحثهم على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق وجعلها أسلوب حياة، الفعاليات تتضمن رياضات "المشي، الجري، تمرينات لياقة بدنية".

تقدم فاعليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير الإدارة، تنفيذ محمد سليمان، منسق المشروع، وأسامة زيد وأسماء ربيع مدربي المشروع.

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