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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات بوادي النطرون إلى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب
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أصدر رئيس إستئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى  قرارا في يونيه الماضي رقم 24 لسنة 2023 بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس الدائرة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، إلى الدائرة الأولى إرهاب إستئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون.

وذلك على ان يشمل اختصاصها كافة قضايا الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى عموم دائرة محكمة إستئناف طنطا "الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ".

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