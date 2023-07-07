مصرع شخصين حرقًا في حريق نشب داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة طوخ

لقى شخصين مصرعهما إثر نشوب حريق بمطعم فول وطعمية بشارع القيصارية بمنطقة طوخ بالقليوبية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل انتقالها لباقى المجاورات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بمفاده نشوب حريق داخل مطعم فول وطعمية بشارع القيصارية بدائرة قسم شرطة طوخ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن المطعم يقع بالطابق الأرضي لعقار مكون من طابقين، وتم فرض كردون أمنى ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وعثر على جثتى شخصين متوفين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.