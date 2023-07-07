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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد فهمي: "مستر إكس" أول فيلم مصري يتم عرضه في 38 دولة

احمد فهمي
احمد فهمي
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نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو بأغنية "إختياراتى" للفنان أحمد سعد، وأغنية فيلمه الجديد "مستر إكس".

وأعلن فهمى من خلال المنشور "لأول مره يتم عرض فيلم فيلم مصرى فى ٣٨ دوله حول العالم، فيلم الكوميديا مستر إكس بصالات السينما بالعالم خلى مودك ضحك وكوميديا" .

https://www.instagram.com/reel/CuXvZyvgKPM/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

شارك فهمى فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى خالد الصاوى، ريم مصطفى ، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى السينمائية فيلم "العارف" ، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميده، مصطفى خاطر والإخراج أحمد علاء.

IMG_20230707_140341
IMG_20230707_140341
أحمد فهمي هنا الزاهد مستر اكس سره الباتع العارف