أستاذ تمويل واستثمار: مبادرة ابدأ ستستفيد من «حياة كريمة»

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة ابدأ ستستفيد من مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف بشكل أساسي التطوير من نمط ومستوى معيشة المواطنين في القرى والنجوع والأرياف لنحو 60% من الشعب المصري.

وأضاف إبراهيم خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما تكون مبادرة بهذه الضخامة يكون حجم المساندة لها على المستوى الرئاسي والحكومي والشعبي، حيث تغير مبادرة حياة كريمة نمط ومستوى المعيشة وتخلق طريقة تفكير مختلفة».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «قدر التعلم والخبرات الذي سينشأ من هذه المبادرة سيكون كبيرا، لأن هذا النوع من المبادرات يعتمد على سواعد المصريين، وبالتالي فإن هناك أجيال ستتعلم مهارات جديدة وحرفا جديدة، وستكون نواة لقاعدة إنتاجية مهمة».

وذكر أن لدى الدولة المصرية مشكلة تتمكن في العجز المزمن على مستوى الميزان التجاري، حيث تصل الفجوة في الاستيراد السلعي إلى ما يقترب من 40 مليار دولار، وهو ما يخلق مشكلات كبيرة للوضع الاقتصادي تتفاقم مع الأزمات العالمية.

وأوضح، أن مبادرة ابدأ تعمل على أكثر من محور، والهدف الاستراتيجي والأساسي هو خلق قاعدة إنتاجية تعتمد على قطاع الصناعة بشكل كبير في عدة أمور، مثل تقليل ما يتم استيراده عبر توطين الصناعة، وهو ما يزيد فرص نجاح المشروعات الكبرى، كما أن المبادرة تساعد مجتمع الأعمال على توفير احتياجاته.