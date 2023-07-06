حنان أبو الضياء تكتب: جنون العالم السرى للتجسس "٨".. فن الغواية باسم الوطن فى الحرب الباردة

الخميس 06/يوليو/2023 - 10:06 م

يقترن دوما الذكاء بعالم التجسس عبر التاريخ البشرى للصراع الانسانى. ما بين التحلى بالذكاء وحسن البديهة والجرأة؛ تكمن قوة الجاسوس، صاحب الاتزان العاطفى، الذى لا تهزه المؤثرات الإنسانية، له القدرة على العمل تحت الظروف المجهدة، ويملك دراية بالعوامل السيكولوجية التى تحدد سلوك الإنسان.

كتاب كريستوفر أندرو الموسوعى "العالم السري: تاريخ الذكاء" “The Secret World: A History of Intelligence”؛ يتناول فى 948 صفحة هذا التاريخ الممتد من العصر التوراتى إلى الوقت الحاضر.

كريستوفر أندرو هو مؤرخ الذكاء الأكاديمى الرائد فى عصرنا. أستاذ فى جامعة كامبريدج، كتب سلسلة مهمة من الكتب عن الذكاء. وفى هذا الكتاب يقدم شهادته، مدعومة فى 111 صفحة من مصادر التوثيق، الغنية بالحكايات وآراء قادة العالم الذين اعتمدوا، أو تجاهلوا الذكاء كأداة لاتخاذ القرار. على الرغم من إعجاب الكاتب بتجارة المعلومات، كان أندرو موضوعيًا حول حالات الإخفاق فى بعض الأمور.

الناتو يضطر إلى تعليق ملصقات فى مكاتب السيدات لتذكيرهن بإبقاء قلوبهن مغلقة امرأة واحدة أذكى أكثر من 10 دبلوماسيين ذكور سيدة اعترفت بخطاياها لـ«الكاهن» الذى أعفاها من كل إثم وشجعها على التجسس ببركات الرب

جواسيس روميو، شبكة من الجواسيس الرجال أصحاب الوسامة التى لا تقاوم، تم إرسالهم خلال الحرب الباردة من ألمانيا الشرقية إلى الغربية لإغواء النساء ذوات النفوذ والتأثير، للحصول على الملفات السرية لرؤسائهم، حيث اضطر الناتو إلى تعليق ملصقات فى مكاتبهن لتذكير السيدات بإبقاء قلوبهن مغلقة، جواسيس روميو كانوا جزءا من شبكة تتألف من ٤٠٠٠ جاسوس؛ استطاعوا إسقاط المستشار ويلى برانت، أدار هؤلاء الجواسيس لمدة ٣٤ عاما، ماركوس وولف الملقب ب“ الرجل بلا وجه”، ظلت وكالات المخابرات الغربية لسنوات عديدة غير قادرة على امتلاك صورة شخصية له.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قامت سلطات ألمانيا الشرقية ببناء جدار برلين فى عام ١٩٦١؛ فصل ألمانيا الشرقية عن ألمانيا الغربية، لم يثق أى من الطرفين فى الآخر وكان كلاهما حريصا على معرفة ما يتآمر عليه الآخر، بسبب الحرب، شغلت العديد من النساء فى سن الزواج وظائف فى الأعمال التجارية، والحكومة، والبرلمان، والجيش، وأجهزة المخابرات فى ألمانيا الغربية، وغالبا ما كان بإمكانهن الوصول إلى أسرار حكومية سرية للغاية؛ بالتالى أصبحت نساء ألمانيا الغربية العازبات، المتحمسات لرفقة الذكور، أهدافا متكررة للجواسيس الذكور من ألمانيا الشرقية الذين كانوا مهتمين بهم فقط لشيء واحد: الأسرار، حصل هؤلاء الرجال من الشرق على لقب "جواسيس روميو".

الرجل بلا وجه

كان ماركوس وولف العقل المدبر وراء جواسيس ألمانيا الشرقية روميو، أشار إليه مسئولون غربيون على أنه "الرجل بلا وجه" لأنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه لعقود، ماركوس يوهانس وولف (١٩ يناير ١٩٢٣ - ٩ نوفمبر ٢٠٠٦)، المعروف أيضا باسم ميشا، كان رئيسا للمديرية الرئيسية للاستطلاع، قسم الاستخبارات الخارجية بوزارة أمن الدولة فى ألمانيا الشرقية، لقد كان الرجل الثانى فى ستاسى، غالبا ما ينظر إليه على أنه أحد أشهر أساتذة التجسس خلال الحرب الباردة.

لماذا أنت روميو؟

كان جواسيس روميو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لسرقة الأسرار، يعتقد وولف أن امرأة واحدة تتمتع بالوصول الصحيح والدافع يمكن أن توفر ذكاء أكثر من ١٠ دبلوماسيين ذكور، بالطبع، لا يمكن لأى رجل أن يكون جاسوس روميو، كانت هناك عملية فحص صارمة استبعدت ٩٩ بالمائة من المرشحين، من بين هؤلاء الذين تم اختيارهم، تراوحت أعمار معظمهم بين ٢٥ و٣٥ عاما، وكانوا متعلمين جيدا ولديهم أخلاق الجنتلمان، والتى وجدت العديد من النساء أنها لا تقاوم، تم تدريب الرجال الذين تم اختيارهم لهذا البرنامج على التجسس ومنحهم هويات مزيفة، وعادة ما تكون لمواطن متوفى أو مهاجر، ثم تم إرسالهم إلى ألمانيا الغربية للقيام بمهمة تجسس محددة، وبمجرد وصولهم إلى هناك، حددوا "جولييت" المحتملة التى كان لديه حق الوصول إلى المعلومات التى كانوا يبحثون عنها.

قبل إرسالهم إلى ألمانيا الغربية، تم تحذير جواسيس روميو من أنهم ممنوعون من الزواج بمصادرهم، حتى لو تطورت مشاعرهم تجاههن، وهو ما فعله الكثير منهم، وسبب هذا الطلب أنه من المرجح أن يتم اكتشاف هوية ونوايا روميو الحقيقية عندما تجرى سلطات ألمانيا الغربية تحقيقات عن الخلفية لأى شخص يسعى للزواج من موظف فى الولاية كان لديه حق الوصول إلى مواد سرية، لذلك، كان الإصرار على أن روميو ليسوا من نوعية الرجال الذين يفكرون بالزواج لو وقعوا فى الحب.

جولييت

كانت جميع النساء اللاتى اختارهن روميو مواطنات من ألمانيا الغربية، كان لدى العديد منهن خلفيات من الطبقة المتوسطة العليا وشخصيات قوية، تم توظيف الغالبية منهن من قبل الحكومة، قام الرجال روميو بأداء واجباتهم وعرفوا ما يحببن، ومايكرهن، ونقاط الضعف لدى جولييت معينة قبل إقامة لقاء بالصدفة، على الرغم من الحملة الإعلانية التى قام بها الغرب لتحذير النساء من هذه التكتيكات Stasi، إلا أن العديد من جولييت واجهن صعوبة فى تجاهل الشبان الجنتلمان الذين يدعون أنهم يعملون فى المنظمات الإنسانية.

فى البداية، كانت معظم النساء ساذجات بشأن النوايا الحقيقية لروميو، ومع ذلك، فى كثير من الأحيان، مع تطور العلاقة، بدأت جولييت فى الشك فى أن روميو كان يعمل لصالح الطرف الآخر، لم تصدم معظم النساء عندما طلب منهن التجسس لصالح رجالهن (على الرغم من أن هذا الاقتراح كان يحدث دائما فى بلد محايد، خارج ألمانيا الغربية، فقط فى حالة عدم استجابة جولييت وكان روميو بحاجة إلى هروب سريع).

بينما كان هناك العديد من النساء اللواتى أنهين العلاقة عندما طلب منهن التجسس، فى هذه المرحلة من العلاقة، وقعت بعض النساء فى الحب ووافقت على التجسس للحفاظ على روميو؛ استمرت بعض العلاقات لعقود، بالنسبة لتلك النساء اللواتى وقعن فى حب روميو، انتهت مهنتهن فى التجسس عندما انتهت الأمور، من حين لآخر، يتم إرسال روميو "بديل"، لكنها لم تقبله عادة، بعض النساء تجسسن على روميو الحقيقى الخاص بهن، وعندما انتهت تلك العلاقة، انتهى التجسس.

وافقت نساء أخريات على التجسس من أجل الحب أيضا، ولكن ليس من أجل حب روميو؛ فقد وقعن تلك النساء فى حب إثارة التجسس؛ كان روميو بالنسبة لهن مجرد جزء من العملية، فى هذه الحالة، غالبا ما أصبحن بديلا لروميو إذا اختفى الأول لأسباب أمنية.

الشعر القصير

من وقت لآخر، كان روميو فى عداد المفقودين، وتم أسره من قبل الغرب، لسنوات، لم يستطع الشرق معرفة كيفية تحديد الغرب لرجاله، اتضح أنها كانت قصة شعرهم، كان جميع أفراد عائلة روميو لديهم قصات قصيرة، بينما قام الشباب فى الغرب بإطالة شعرهم، عندما اكتشف ضباط مكافحة التجسس الغربيون رجلا لديه شعر قصير، كانوا يتبعون المشتبه به ويقبضون على روميو فى أول خطوة خاطئة له.

كان أول روميو - الذى أطلق عليه الألمان الشرقيون اسم "فيليكس" - طالب هندسة متردد فى التخلى عن دراسته فى البداية من أجل السعى وراء الحب والأكاذيب والأسرار، تم إقناعه فى النهاية وبدأ العمل كروميو فى الخمسينيات، انتقل إلى ألمانيا الغربية، حيث وضع خطة للقاء السيدات اللاتى عملن فى المستشارية، جلس حول محطة الحافلات، على أمل الحصول على فرصة لقاء مع أحد الأمناء، كانت مؤامراته ناجحة، وأقام علاقة مع سكرتيرة من الألمان الشرقيين أطلق عليها اسم "نورما"، وقعت فى حبها روميو وبدأت فى نقل أسرار من المستشارية.

وقع فيليكس أيضا فى حب السكرتيرة، انتقلوا للعيش معا وبدأوا علاقة غرامية استمرت لعدة سنوات، للأسف، لم يكن لحبهما أن يدوم، وعرف الألمان الشرقيون أن فيليكس قد وقع تحت الشبهات، تم سحبه شرقا على الفور، عادت نورما إلى المنزل بعد يوم من العمل إلى شقة فارغة، لم تعرف قط هويته الحقيقية أو سبب اختفائه دون أن يترك أثرا.

هناك قصة جولييت، البالغة من العمر ٣٢ عاما، التقت بروميو فى يوليو ١٩٧٧ على ضفاف نهر الراين - لقد كان حبا من النظرة الأولى، كانت جولييت أكبر من روميو بسبع سنوات، عملت جولييت كمترجمة فى السفارة الأمريكية، التقت بروميو مرة فى الشهر ومررت له آلاف الوثائق السرية، أكثر من أى وكيل آخر فى منصبها، كانت مغرمة به بجنون ولم تسأله قط عما فعله بالوثائق، استمرت علاقتهما لمدة ١٢ عاما.

فى عام ١٩٩١، تعرضت هى وروميو للخيانة من قبل منشق من ستاسى، توفى روميو فى وقت لاحق عندما اصطدمت سيارته بقطار، فى عام ١٩٩٦، حوكمت جولييت بتهمة التجسس، ركزت خلالها فقط على اكتشاف قدر ما تستطيع عن حبها الحقيقى، والاستفسار عما إذا كان، فى الواقع، قد أحبها حقا، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة، استنتج القاضى الذى يرأس الجلسة أن "عشقها الأعمى" لروميو قد قادها إلى التجسس.

سوبر روميو

أشار الألمان الشرقيون إلى روميو المختار باسم "سوبر روميو" لغزواته، كان مخرجا مسرحيا ذكيا وجذابا، فى عام ١٩٦١، تم إرساله إلى باريس، للتواصل مع مترجمة فى مركز قيادة الناتو، كان ثلاثة آخرون حاولوا وفشلوا معها، كانت المترجمة كاثوليكية مخلصة؛لكن وقعت فى حب روميو الرابع، معتقدة أنه ضابط مخابرات عسكرية دنماركية، بدأت فى نقل أسرار الناتو إليه عندما جاء إلى باريس لزيارتها. فى النهاية، على الرغم من ذلك، أثرت عليها نشأتها الكاثوليكية، وعانت من الشعور بالذنب بشأن علاقتهما وتجسسها، شعرت برغبة غامرة فى الاعتراف بخطاياها والزواج من روميو إذا استمرت علاقتهما، تهرب روميو من شرط الزواج، وألقى باللوم على العمل، ومع ذلك، فقد رتب لعميل مخابرات من ألمانيا الشرقية، متنكرا فى زى كاهن كاثوليكى يتحدث الدنماركية لسماع اعترافها، اعترفت جولييت بخطاياها لـ "الكاهن" الذى أعفاها من كل إثم وشجعها على التجسس ببركات الرب.

روميو ذو التوقيتين

كان بعض روميو محظوظين فى الحب مرتين، على الرغم من أنه لا يعتبر بالضرورة وسيما، إلا أن روميو كان صادقا، التقى بأول جولييت فى عام ١٩٦٠ فى "حفرة رمل الأمناء" فى باريس، والتى سميت بهذا الاسم من قبل الشرق لعدد كبير من موظفى حكومة ألمانيا الغربية الذين أرسلوا هناك لتعلم اللغة الفرنسية، شق روميو طريقه إلى قلب سكرتيرة تبلغ من العمر ١٩ عاما وكشف عن هويته الحقيقية.

ازدهرت علاقتهما واستمرت لعدة سنوات، بناء على اقتراحه، انتقلت إلى وزارة الخارجية، حيث تم فك رموز جميع البرقيات الواردة من السفارات فى الخارج، كانت تحشو المستندات فى حقيبتها وتخرج من المكتب لتلتقى بروميو.

بعد خمس سنوات، تم نقلها إلى وارسو، حيث تسببت المسافة الطويلة فى فشل علاقتهما، بدأت فى الشرب بكثرة، تم كشفها وعرف روميوالعميل السرى فى بون؛ الذى كان متنكرا فى زى صحفى من ألمانيا الغربية، تم أقنعها بالاعتراف بجرائمها، لقد فعلت ذلك، لكنها حذرت فى البداية روميو، وأعطته الوقت للفرار إلى برلين الشرقية، وحوكمت السكرتيرة بتهمة التجسس وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، وهى أقصر من المعتاد لأنها تعاونت، وكشفت تفاصيل عملها مع الشرق.

فر روميو وأرسل إلى البحر الأسود فى بلغاريا للتعافى، وأثناء وجوده هناك، التقى بجولييت المحتملة - التى أطلق عليها اسم إنجى، اخترع قصة غلاف وعرف عن نفسه وبدأ علاقة غرامية، لسوء حظه، كشف مقال فى الصحيفة عن هويته الحقيقية فيما يتعلق بتجسس جولييت السابق، لقد أجبر على التخلى عن إنجى.

كما أعربت عن تقديرها لصدقه، واستمرت العلاقة، نظرا لأن روميو كان شخصا غير مرغوب فيه فى الغرب، كان على إنجى السفر إلى برلين الشرقية فى عطلات نهاية الأسبوع، دفعت ألمانيا الشرق مقابل تعلمها للفرنسية والاختزال، وتمكنت بعد ذلك من الحصول على وظيفة فى المستشارية، حيث كانت تنقل لعدة سنوات معلومات حول الأعمال الداخلية للقيادة، اشتهرت إنجى بين زملائها كسكرتيرة مجتهدة، لم يعرفوا سوى القليل عنها،كانت إنجى تحب روميو وأرادت الزواج منه.

لذلك عقد الألمان الشرقيون زواجا، قال الزوجان عهودهما وتبادلا الخواتم ووقعا على سجل الزواج، لم تكتشف أن حفل الزفاف كان خدعة إلا بعد إلقاء القبض عليها فى عام ١٩٧٧، حوكمت بتهمة التجسس وحكم عليها بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر.

روميو عالى الإنجاز

نجح روميو هذا فى إغواء المرأة الأكثر مرتبة فى وكالة الاستخبارات الأجنبية فى ألمانيا الغربية، التقيا فى ألمانيا الشرقية حيث كانت تعمل على أطروحة الدكتوراة، كان متنكرا فى زى ميكانيكى، أمضيا الصيف معا، وبعد ذلك كشف روميو عن هويته الحقيقية، جولييت كانت مفتونة، عادت إلى ألمانيا الغربية لكنها كانت تتجه شرقا كل ثلاثة أشهر لتلقى تدريب على التجسس ولمقابلة روميو، أصبح العشيقان مخطوبين.

فى عام ١٩٧٣، بدأت العمل كمحلل سياسى فى وكالة الاستخبارات الأجنبية فى الغرب، عندما لم يكن أحد يبحث، كانت تقوم بإخفاء وثائق الميكروفيلم وإخفائها فى زجاجات مزيفة لمزيل العرق، فى البداية، أخفت هذه الزجاجات فى خزانات دورات المياه فى القطارات المتجهة من ميونيخ إلى ألمانيا الشرقية، تم اعتبار هذا لاحقا محفوفا بالمخاطر وغير فعال، لذلك قابلت بدلا من ذلك وسيطة فى أحد حمامات السباحة فى ميونيخ وأرسلت المعلومات بين غرف تغيير الملابس.. جولييت كانت مغرمة بروميو ووقعت فى غرام التجسس أيضا.