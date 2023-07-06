بتوجيهات محافظ شمال سيناء .. رفع كفاءة كورنيش وشاطيء العريش

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليماته ببذل كافة الجهود لرفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش وجمال منظره وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش والشاطئ في إطار الاستعداد لدخول فصل الصيف لعام ٢٠٢٣ وبتوجيهات محافظ شمال سيناء والاستعداد لفصل الشتاء وصيفك أحلى بالعريش .

أشرفت إدارة تحسين البيئة علي أعمال شركة النظافة من خلال دفع فريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من غرناطة حتى نهاية الكورنيش وكذلك فريق عمل آخر بمنطقة كورنيش المساعيد البحري تحت أشراف مدير تحسين البيئة بالإضافة إلى جدول أعمال شركة النظافة اليومي بمناطق خدمات المدينة .

كما تابع رئيس مدينة العريش ما تم من أعمال الإنارة علي الكورنيش حيث تم دفع قسم الإنارة لعمل صيانه لكشافات الإنارة علي الكورنيش وشارع الخدمة علي البحر وجاري عمل اللازم كما تم دفع قسم الاشغالات علي كورنيش العريش لرفع كافة الإشغالات من علي جسم الكورنيش وانذار المخالفين وخاصة أصحاب الخيول والدواب سوف يتم مصادرتها من علي شاطئ وكورنيش العريش وكذلك الدراجات وعمل حملة اشغالات كامله .

وقدم رئيس المدينه الشكر للقائمين علي الأعمال نظير جهودهم المبذولة .