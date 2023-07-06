محادثات سعودية - سودانية لمناقشة سبل الوصول إلى تهدئة

شهدت أذربيجان محادثات سعودية سودانية لمناقشة سبل الوصول إلى التهدئة بين الأطراف المتنازعة الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وقادت الرياض محاولات كثيرة لخفض التصعيد بين الجانبان المتحاربان إثر خلافات بينهما تحولت لنزاع مسلح منذ إبريل الماضي، ونجحت السعودية في إتمام أكثر من هدنة عقب استضافة اجتماعات للمتنازعين بمدينة جدة بالسعودية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، "التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وزير خارجية السودان بالنيابة السفير علي الصادق علي".

وعقد اللقاء على هامش مشاركة الجانبين في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وسبل دعم كل الحلول السياسية واللجوء إلى التهدئة ووقف التصعيد العسكري بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وشهدت السودان خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للمواجهات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح داخل وخارج البلاد، وفقا للأمم المتحدة.