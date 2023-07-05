حزب الشعب الجمهوري يقرر الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

اجتمعت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري اليوم الأربعاء برئاسة النائب حازم عمر رئيس الحزب واللواء محمد صلاح ابوهميلة الأمين العام للحزب ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، وعدد من القيادات بالحزب للتصويت على الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكشف قيادي بالحزب تفاصيل اجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم بشأن الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتهى الاجتماع الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بالتصويت حضوريا ل 87 شخصا، أسفر عن 85 صوتا صحيحا و2 باطلين من المؤيدين لمنافسة الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وبشأن اجتماع الحزب للدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، أضاف قيادي بحزب الشعب الجمهوري أن 55 شخصا صوتوا بالموافقة على الدفع بمرشح، وفي المقابل رفض الترشح 30 من الحضور.

كان الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، وجه لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية بالأمانة العامة للحزب، دعوة انعقاد اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو، واشتملت الدعوة على جدول أعمال يشمل إجراء تصويت داخلي بالحزب للدفع بمرشح رئاسي تختاره الهيئة العليا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب، أن تلك الخطوة جاءت بناءً على رؤية هيئة المستشارين بالحزب، والتي ارتأت من الأسباب ما يدعوها إلى التوصية بأن يدفع الحزب بمرشح رئاسي للمنافسة على مقعد الرئاسة، حيث جاء في توصياتها تفويض الهيئة العليا للحزب في اختيار المرشح شرط الالتزام الكامل ببرامج الحزب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تلك الخطوة كانت أيضا ضمن استراتيجيات الحزب التي صاغها المؤسسين الأوائل بوضوح في عام 2014.

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري ينتهج توجها أيديولوجيا يمثل يسار الوسط ويتخذ نمطا إصلاحيا، تحت قبة البرلمان إزاء طرح الحكومة وكذلك مع القوى السياسية المختلفة في مناقشات الحوار الوطني.