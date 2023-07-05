الإمارات تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 23 مليار دولار في عام 2022

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بعام 2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حققت الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 23 مليار دولار رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، واستحوذت الدولة على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، مشيرا إلى تحقيق الإمارات للمرتبة الـ 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت 6 مراكز بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعا وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعا بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه، منوها بتعزيز الإمارات لموقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعدما استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في العام الماضي.