وكيل التعليم بالشرقية يهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية 2023

قدم المهندس محمد فؤاد الرشدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية التهنئة للطلاب من أبناء محافظة الشرقية والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023 متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وهم:

• الطالب عمرو عطوه احمد بلال عبد الله بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية لتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الصالحية الجديدة والحاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات بمجموع 676 بنسبة 96.57 %.

• الطالبة بسمله عصام عبد المنصف عبد القادر بمدرسة السلطان العويس للتعليم و التدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان والحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات ( تعليم وتدريب مزدوج ) بمجموع 554 بنسبة 93.90%.

• الطالب عبد الرحمن محمد محمد حسين بمدرسة السويدي للتعليم و التدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان والحاصل علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات ( تعليم وتدريب مزدوج ) بمجموع 832 بنسبة 97.88%.

وأعرب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق ، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لإستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعه حضارته وتقدمه.

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