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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، ، منها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY  ) والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 288 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 49 ألف طن من الغاز المسال .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طن تشمل :  2400 طن مولاس و  7870 طن يوريا و 1000 طن علف بنجر و 13770 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طن تشمل :  7491 طن ذرة و 1145 طن خشب زان و 9562 طن خردة و 1687 طن حديد و 3700 طن فول صويا و 1481 طن ابلاكاش و 17656 طن قمح و 180 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا .

و غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و اسيوط ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة .

 

 

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط ،لمتابعة منظومة العمل بداخلها ، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل و انتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة .

فى هذا السياق، كلفت " المحافظ " فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط ادارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم ، حيث قررت " المحافظ " إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر ،كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.

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