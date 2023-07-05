إزالة 3332 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال 6 أشهر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالأجياء، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشنت الاجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 3332 إعلان مخالف خلال 6 أشهر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.