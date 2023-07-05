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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 3332 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال 6 أشهر

إزالة الاعلانات
إزالة الاعلانات
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالأجياء، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشنت الاجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة  إيمان جابر حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 3332 إعلان مخالف خلال 6 أشهر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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