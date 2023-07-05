أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 231 ألفا و700 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 231 ألفا و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و62 دبابة و7 آلاف و917 من المركبات المدرعة و4 آلاف و288 من النظم المدفعية و656 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و395 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و865 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 598 من المعدات الخاصة و3 آلاف و614 طائرة مسيرة وإسقاط 1264 من صواريخ كروز".

كما أعلنت الهيئة اليوم تدمير المدفعية الأوكرانية مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الروسية، فوزديكا 2S1 Gvozdika، بالقرب من منطقة باخموت في منطقة دونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.