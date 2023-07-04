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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 50 جلسة خلال 4 أسابيع

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف رشوان خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.

وذكر أن هناك عدد من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصايا على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

ولفت رشوان إلى أن جميع اللجان تناقش الآن في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلين عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.

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