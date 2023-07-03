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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023.

وأكد مصدر عن انتهاء المراجعة لجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجاري اعتمادها من الوزير الدكتور رضا حجازي خلال الاسبوع الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات صارت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، وتحقيق الانضباط والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023، 715432 طالب وطالبة ادوا الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

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