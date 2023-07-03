أحمد آدم: نثق في نجاح بطولة أفريقيا للبوتشا

أكد أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أن مصر قادرة على استضافة أكبر الأحداث وأن شاء نثق في نجاح تنظيم البطولة الأفريقية للبوتشا.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا وتنظيميًا، خاصة وأن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة في السادسة من مساء اليوم الاثنين على صالة حسن مصطفى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات من بينهم فقره غنائية استعراضية بعنوان إفريقيا ، التي قام الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي بتحضيرها كما يشهد الحفل مفاجاه



وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة عصر الأمس الأحد، وسط استقبال من قبل وفد الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي.