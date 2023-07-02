الفيلم القصير "بطلان" يحصد 3 جوائز جديدة

حصل الفيلم القصير “بُطلان” للمخرج مُشرف شيخ زين على 3 جوائز أخرى تُضاف إلى قائمة الجوائز الدولية التي فاز بها في مشواره ليرتفع رصيده من الجوائز إلى 10 جوائز دولية، إذ فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان فرانكفورت للفيلم التركي والجائزة الذهبية وجائزة أفضل مخرج شاب في مهرجان وندلاند للأفلام القصيرة.



كان الفيلم قد فاز بـ 7 جوائز دولية وهي أفضل فيلم قصير في مهرجان بيبراخ السينمائي بألمانيا، وأفضل فيلم قصير عن اللاجئين من المهرجان الدولي للفيلم القصير إنتر يونيفرسيتي في دكا ببنغلاديش، وجائزة نافذة إلى بافاريا من أسبوع ريجينسبورغ الدولي للفيلم القصير، وجائزة التأثير الاجتماعي من مهرجان ووترسبرايت لأفلام الطلبة بكامبريدج في لندن، إلى جانب 3 جوائز للأفلام القصيرة من مهرجان الأفلام التركية والألمانية في ألمانيا.



تدور الأحداث حول آلان وبيكَس اللذان يخوضان سويًا رحلة لجوء إلى أوروبا وذلك في دراما محفوفة بمخاطر تضع صداقتهما أمام تحدٍ صعب.

فيلم بُطلان من إخراج ومونتاج مُشرف شيخ زين، وتأليف أنيتا هاوش وشاريهان عثمان، وبطولة دارا لالو وسيبان حسن.



شارك الفيلم في مهرجانات مهمة مثل بالم سبرينغز للأفلام القصيرة ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا، ومهرجان الفيلم العربي في تورونتو، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في المغرب، والمهرجان الدولي للفيلم القصير بقبرص، ومهرجان أودنسه السينمائي الدولي بالدنمارك، ومهرجان دريزدن الدولي للأفلام في ألمانيا.



مُشرف شيخ زين مخرج سوري نشأ في مدينة القامشلي في سوريا، اكتشف شغفه بالسينما وبدأ كتابة القصص القصيرة من صغره وكان مهتمًا بالأدب والرسم والأعمال الخشبية، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وتخرج أثناء الحرب السورية التي بدأت في 2011.



عمل مُشرف في عدة وظائف وارتحل لمدة عامين قبل أن يستقر في مدينة بريمن الألمانية ودرس الإخراج في جامعة ميونخ للسينما والتلفزيون وصنع أول أفلامه القصيرة بُطلان الذي عُرض في عشر مهرجانات دولية منها مهرجانات مؤهلة للمناقشة في الأوسكار.