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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هالة صدقي من العريش: "أجمل بلد اللى كل الناس طمعانة فيها".. بالفيديو

هالة صدقى
هالة صدقى
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نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها تشارك به جمهورها من مدينة العريش.

https://www.instagram.com/reel/CuMP-80PvoV/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهرت الفنانة هالة صدقى فى الفيديو وهى تستمتع بأجواء مدينة العريش من أمام البحر وعلقت على الفيديو "يومياتى من العريش، أجمل بلاد العالم إللى كتير طمعان فيها للأسف".

وتابعت "فيها كل الأحداث إللى بنتفرج عليها واهما حادثة منسى اللى كلنا اتاثرنا بيه، ربنا يرحم كل شهدائنا اللى نجحو ورجعوا الأمان لكل مكان فى أرض مصر" .

ويشار أن الفنانة هالة صدقى قد تعاقدت على مسلسل رمضان القادم، ولم تعلن تفاصيل الشخصية أو الأبطال المشاركين إلى الآن، وأرجأت الإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق.

ويذكر أن الفنانة هالة صدقى قد حققت نجاحاً كبيراً من خلال شخصية "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى المنقضى، المسلسل بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.

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IMG_20230702_135351
هالة صدقى العريش جعفر العمدة محمد سامي سامي محمد رمضان