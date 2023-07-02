"الإدمان أنواعه ومخاطره".. محاضرة بمجمع كهنة سمالوط

التقى الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط اليوم الأحد، بمجمع كهنة الإيبارشية في مقر المطرانية، وذلك ضمن الإجتماع الشهري المعتاد للآباء الكهنه، حيث تخلل الاجتماع إلقاء الدكتورة فاتن نصحى حبيب محاضرة عن ( الإدمان أنواعه ومخاطره ).

عقب ذلك فتحت باب النقاش في حوار مفتوح عن تساؤلات ومواقف طرحها بعض الآباء مما يواجهونها في الخدمة.

جدير بالذكر أن شهر يوليو من كل عام يحمل ذكرى طيبة على قلب الإيبارشية، إذ تحتفل فيه بتجليس الأنبا بڤنوتيوس أسقفاً جليلاً على كرسي سمالوط وكل تخومها.



و نظراً لرفض نيافته إقامة أية احتفالات خاصة بهذه المناسبة ومثيلها، إندفع الآباء في محبة صادقة وبدون ترتيب مستقبلين الأنبا بفنوتيوس بلحن ( إلى منتهى الأعوام ) مقدمين له باقة من الزهور تعبيراً عن محبتهم وإمتنانهم مع خالص الأمنيات بالعمر المديد وكامل الصحة والعافية.



