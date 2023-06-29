لجنة من وزارة الصحة تتفقد مستشفيات مطروح.. صور

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، لجنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، وأعضاء الإدارة، وأعضاء من قطاع الطب العلاجى بالوزارة، لتفقد مستشفيات المحافظة وتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية بالتزامن مع موسم الصيف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ، أن اللجنة قامت بالمرور على مستشفيات الحمام المركزى، ومطروح العام، والأطفال التخصصي، ورأس الحكمة المركزي، والضبعة المركزى؛ لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

بدأت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة ورأس الحكمة المركزى بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٧ أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٦ أسرة وقسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية) كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٣٦ لتر مكعب وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى.

واستكملت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى مطروح العام بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٢٠ سرير لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٢٩ سرير والحضانات وعددها ١٩ حضانة ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية ٣٩ ماكينة غسيل كلوى وقسم العمليات بعدد ٦ غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (أشعة الرنين المغناطيسى والاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية والايكو والمناظير والدوبلر ) كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٧٢٠٠ لتر مكعب وبنك الدم الخاص بالمستشفى.

وقامت اللجنة بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى الأطفال بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل لاستقبال حالات الطوارئ والحضانات وعددها ٣٤ حضانة وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٧٠٠٠ لتر كما تفقدت اللجنة قسم العناية المركزة الجديد تمهيدا لافتتاحه قريباً الذى سيعمل بطاقة استيعابية ٧ سرير وأشادت اللجنة بالتجهيزات الطبية

كما وعد الدكتور خالد الخطيب بإمداد المستشفى بالأطباء والقوى البشرية لتشغيل أقسام العناية المركزة.

يذكر أن الدكتور خالد الخطيب تفقد أمس مستشفيات الحمام المركزى ومارينا المركزى للاطمئنان على جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة، وجرى الإعداد لتدريب الأطباء والتمريض ممن يعملون بالاقسام الحرجة والطوارئ فى دورة مكثفة لجميع مستشفيات المحافظة خلال الثلاث أيام القادمة بدءا من باكر الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل لرفع المستوى المهارى للفريق الطبي.

رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة يتفقد مستشفيات مطروح

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