"التموين": حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية





قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بناء علي توجيهات الوزير يتم رفع تقرير يومي لغرفة العمليات المركزية بالوزارة حول ‏انتظام عمل المخابز ومنافذ صرف السلع والمستودعات ومحطات ‏الوقود.

كما أنه وجه بالعمل اليومي من خلال " ‏الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وأشار الى أنه يتم المرور الدائم ‏على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور ‏اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من ‏توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.

وأضاف ‏كمال أن ‏المديريات سوف تسيير حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا ان توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير ‏يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود ‏أيضًا.

واكد المتحدث الرسمي أن منافذ ‏الصرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى ‏ان مخازن الجمله التابعة لشركتي الجمله ( العامه والمصريه ) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقه الدعم.

وأكد كمال ان وزير التموين وجه بتوفير مخزون ‏إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصه ‏المقرره له.