"التموين": حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بناء علي توجيهات الوزير يتم رفع تقرير يومي لغرفة العمليات المركزية بالوزارة حول انتظام عمل المخابز ومنافذ صرف السلع والمستودعات ومحطات الوقود.
كما أنه وجه بالعمل اليومي من خلال " الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.
وأشار الى أنه يتم المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.
وأضاف كمال أن المديريات سوف تسيير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود أيضًا.
واكد المتحدث الرسمي أن منافذ الصرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى ان مخازن الجمله التابعة لشركتي الجمله ( العامه والمصريه ) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على بطاقه الدعم.
وأكد كمال ان وزير التموين وجه بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصه المقرره له.