تجهيز 8 منشآت صحية بالأقصر لاستقبال حالات الطوارئ خلال عيد الأضحى

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز 8 منشآت صحية تابعة للهيئة، لاستقبال أي حالات طارئة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تجهيز 5 مراكز و 3 وحدات طوارئ، للعمل علي استقبال الحالات الطارئة المتوسطة والبسيطة علي مدار 24 ساعة من أجل تخفيف العبء والتزاحم على طوارئ المستشفيات، بالإضافة إلي ضمان سرعة حصول المنتفعين علي الخدمة الطارئة، مع تقليل فرص انتشار العدوى بأقسام الطوارئ بعد فصل الحالات وتوجيهها.

وتضمنت المراكز والوحدات التي تم تجهيزها لخدمات إحالة الطوارئ البسيطة والمتوسطة علي مدار 24 الآتي : مركز طب أسره منشاة العماري - مركز طب أسرة العوامية - مركز طب أسرة الكرنك - مركز طب أسرة القرنة (الشهيد الدكتور محمود ناصر) - مركز طب أسرة أرمنت الحيط - وحدة طب أسرة أرمنت الوابورات - وحده طب أسرة جزيرة أرمنت - وحدة طب أسرة العديسات.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، المنتفعين التوجه مباشرة لتلك المنشآت، في حالات الطوارئ الغير حرجة علي مدار اليوم، وأيضاً طوال الفترة النهارية في كافة الوحدات والمراكز الأخرى.