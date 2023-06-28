احتفالا بعيد الأضحى.. نائب محافظ دمياط يزور دور الأيتام

قدم الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال زيارته لدارين للأيتام بمدينة دمياط وفارسكور لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وحرص نائب المحافظ على الجلوس مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما اطمأن من المسئولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم نائب المحافظ الهدايا للأطفال، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المستمر لدور الأيتام والحرص الدائم على تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

شارك الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، المواطنين فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قام نائب المحافظ بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بميدان الساعة وكورنيش النيل وسط فرحة عارمة من الأطفال والمواطنين.

وهنأ نائب المحافظ المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتبادل مع المواطنين التهانى بالعيد.

وأدى الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الساعه بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد هيثم عبدة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة دمياط.