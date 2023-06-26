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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16»

الدنمارك
الدنمارك
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أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، اليوم الإثنين، بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات غربية من طراز إف-16.

وقال بولسن وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "الدنمارك اتخذت خطوة لبدء تدريب وتثقيف إضافي للطيارين الأوكرانيين".

وقال: "سننظر أيضًا فيما إذا كان علينا تقديم تبرع ملموس لأوكرانيا بمقاتلات إف-16 الدنماركية، وكم يجب أن يكون هناك".

وأضاف القائم بأعمال الوزير أن الطيارين الأوكرانيين سيتعين عليهم الخضوع للتدريب من ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يصبح التبرع المحتمل بطائرات إف -16 الدنماركية حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن إف-16 لن تتوجه إلى أوكرانيا حتى العام المقبل 2024.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، أنها تلقت طلبًا رسميًا من الدنمارك لاتخاذ قرار ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في الدول الأوروبية.

الدنمارك أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية