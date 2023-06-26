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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مستند.. اتحاد الكرة يشكر اللجنة الأولمبية ويكشف سر عدم مشاركته فى دورة الألعاب الأفريقية

منتخب الكرة الشاطئية
منتخب الكرة الشاطئية
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أرسل اتحاد كرة القدم خطابا رسميا اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية بقرار الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية المقرر إقامتها في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 26 يونيو حتى 1 يوليو العام الجاري.

وقال اتحاد الكرة فى خطابه الذي أرسله للجنة الأولمبية المصرية الذي حمل عنوانه “الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية بمدينة الحمامات بتونس”: يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للجنة الأولمبية المصرية الموقرة لدعم المنتخبات الوطنية في الدورات الأولمبية وبخاصة دعم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لمشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الثانية بتونس. 

وأضاف: ولكن يرجي العلم أنه تعذر على الاتحاد المصري إيجاد رحلات طيران لدولة تونس في المواعيد المناسبة حتى يتثنى للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه.

وأشار: لذى يرجى العلم أن المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية لن يتمكن من المشاركة في البطولة المذكورة لتعذر حجز رحلات طيران وذلك ليضق الوقت. 

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد أرسل خطاب سابق للواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتفويضه لرئاسة بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس والتي اعتذرت اللجنة الأولمبية المصرية عن المشاركة فيها لعدم الجدوى الفنية في الفترة الحالية وترشيدا للنفاقات وذلك في إطار التعاون المتبادل بين اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

اللجنة الأوليمبية اتحاد الكرة منتخب الكرة الشاطئية