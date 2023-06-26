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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يبحث آليات تنفيذ مبادرة دعم منتخبات الناشئين

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آليات تنفيذ مبادرة دعم منتخبات الناشئين للمنافسة على البطولات القارية والدولية، وذلك خلال لقائه بمجلس الأمناء المكلف بالإشراف على تلك المبادرة والذي يضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة وشركة أورا والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر اللقاء كل من هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن أحمد حسن، أحمد عبد الله، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الدكتور عصام سراج رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة، مصطفي عبد الرحيم رئيس قطاع الشئون القانونية لمجموعة أورا، أحمد محمد رفعت.

وأكد وزير الشباب والرياضة  أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجهودات ومساعي وزارة الشباب والرياضة نحو دعم تطوير منظومة الرياضة المصرية وعلي رأسها منظومة كرة القدم، والسعي المستمر نحو تقديم الدعم والرعاية لمنتخبات كرة القدم للناشئين لتصبح نواة قادرة على دعم المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالكوادر الفنية القادرة على عودة الريادة لكرة القدم المصرية.

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