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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم الإثنين، آخر المستجدات الخاصة  بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما هنأ العاملين بالمشروع بعيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

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قرية التراث بشرم الشيخ - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لرياضة الهجن والتراث عيد الاضحى المبارك