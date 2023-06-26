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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.
وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

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