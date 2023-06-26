بعد مصرع وإصابة 5 أشخاص.. قرارات النيابة في واقعة مشاجرة المرج

أمرت نيابة المرج حبس متهمين في واقعة مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة قسم المرج.

وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هي خلافات سابقة بين طرفي الشجار،

وبينت التحقيقات أن المشاجرة اسفرت عن وفاة شخص واصابة ٤ اشخاص اخرين بينهم سيدتان.

واستعملت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع اقوالهم حول الواقعة، كما صرحت بدفن المتوفي بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الصفة التشريحية للجثمان.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون فى مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدتين و3 أشخاص مصابين برش خرطوش وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم – جميعهم مقيمون بدائرة القسم) إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

وبالإنتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (3 أشخاص آخرين – مقيمون بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء ، وفرد خرطوش" مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.