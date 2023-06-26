قطع جميع المرافق عن العقار المنهار بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقطع جميع المرافق عن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق، صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف خلال تصريح صحفي له اليوم، أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية،إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق حدث به إنشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه جاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق.