الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا غالبيتهم من رام الله

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد منذ أسبوع عدوانا مستمرا من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من قريتي "بيتين" و"أبو شخيدم" شرق وشمال رام الله، مضيفة أن من بين المعتقلين شقيقين وجرى اعتقالهما للضغط على شقيقهما الثالث لتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

وفي محافظة الخليل الجنوبية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "العروب" الواقع شمالها، وفتشت عدة منازل ومستودع أدوية في مدينة الخليل، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة مناطق.

وفي المحافظة ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "حلحول" بعد توقيفهما قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل.

وفي بيت لحم إلى الجنوب من القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مخيم "الدهيشة"، وبلدة "تقوع"، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى ودارت اشتباكات قبل أن تعتقل الأسير المحرر يوسف عبد الدايم بعد مداهمة منزله في بلدة "عنبتا" شرق المُحافظة.