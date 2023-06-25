وزيرا الرياضة والتضامن يستقبلان أبطال بعثة الأولمبياد الخاص بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعثة مصر من أبطال الأولمبياد الخاص، بمطار القاهرة الدولي، وذلك عقب مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ١٧ حتي ٢٥ يونيو الجاري.



أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لاستقبال البعثة، وفخزه بمدى الإصرار والعزيمة التي ملئتهم طول ايام البطولة لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر، مشيداً بما حققه لاعبو الأوليمبياد الخاص من إنجازات مبهره مع توالي أيام الألعاب العالمية.



أشار "صبحي" إلي الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضيين بصفة عامة وابطال الاوليمبياد الخاص بصفة خاصة، لتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية على مستوي القاري، مشيراً الي مدي حرصه علي استقبال البعثة ومتابعة النتائج اولاً باول.

وحرصت القباج على تهنئة أعضاء البعثة المصرية بالإنجاز الذي حققوه، مثمنة كافة جهود البعثة المصرية، ومعبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل إرادة اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية بالبعثة.

وأكدت أنها حرصت علي التواجد في استقبال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص والتي تضم من لاعبيها ولاعباتها أبطال من المؤسسات والدور التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، لتقدم لهم التهنئة على رفع اسم مصر عاليًا ، مشيرة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم لأبطال مصر كي يواصلوا تحقيق النتائج الإيجابية.

والأولمبياد الخاص تنظمها إحدي مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين تحت شعار "الكل فائز" .

وحقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري ٤٩ ميدالية متنوعة بإجمالي ١٧ ميدالية ذهبية و١٣ ميدالية فضية و١٩ ميدالية برونزية، حيث حقق منتخب البولينج ٣ ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس ، وبالنسبة لمنتخب الجمباز فقد حقق ٣ ميداليات ذهبية وفضيتين وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس ، كما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و٤ شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة.

أما عن منتخب الفروسية فقد حقق ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، وبالنسبة لمنتخب الدراجات فقد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع وأربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع .

أما عن فريق رفع الأثقال فقط حقق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية ، بالنسبة لألعاب القوي فقد حقق ذهبيتين وبرونزيتين وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، أما عن فريق البوتشي فقد حقق ٤ شارة مركز سادس ، كما حقق منتخب الجودو برونزيتين ، وعن تنس الطاولة فضية وحيدة وشارتين مركز رابع وخامس .

أما عن منتخب التنس فقد حقق ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، ومنتخب الريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.

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