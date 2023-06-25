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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول في المرحلة الثانوية.. صور

تعليم دمياط
تعليم دمياط
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اعتمدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بحد أدنى للقبول بمجموع ٢٣٨ درجة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات مجموع ٢٠٠ درجة.

واعتمدت المحافظ  أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بفئات التعليم الصناعى العام والمهنى والتعليم التجارى الفندقى وكذلك الزراعى والتعليم المزدوج "صناعى، زراعى، تجارى "، والتعليم التجارى المزدوج والزراعى المزدوج وأيضًا الفندقى المزدوج، وفصول الخدمات للتعليم الفنى الصناعى والتعليم الفنى التجارى.

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