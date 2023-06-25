انقطاع مياه الشرب لليوم الخامس عن بورسعيد.. ووزير الإسكان يصل المحافظة

استمر انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بأحياء محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي.

استمرار انقطاع مياه الشرب لليوم الخامس عن بورسعيد

ووصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الأحد، إلى بورسعيد لمتابعة جهود إعادة ضخ المياه من القنطرة غرب إلى بورسعيد.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متابعته لحظة بلحظة لمستجدات العمل في إعادة ضخ المياه من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمحطة الرسوة ببورسعيد، مؤكدا أنه هناك جهود مكثفة من الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من إعادة ضخ المياه للمحافظة.