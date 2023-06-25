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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ندوة تثقيفية لذوي همم الإسكندرية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

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نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة تثقيفية لذوى الهمم وذويهم،  وذلك بالتعاون مع  الأزهر الشريف ومؤسسة أهل التحدي لذوي الهمم، وذلك بمقر مديرية العمل الإسكندرية، للتوعية بحقوق العاملين من  ذوي الهمم  في ظل قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨،  وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بالاهتمام بملف ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية  والمؤسسات المجتمعية . 
وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريره للوزارة أنه أكد خلال الندوة اهتمام وزير العمل بملف ذوي الهمم ومتابعته المستمرة لاستيفاء النسبة المقررة لذوي الهمم بجميع المؤسسات بالإسكندرية وحفظ حقوقهم كاملة ودمجهم في سوق العمل. 
 ألقى  المحاضره الأولى بالندوة الدكتور إبراهيم الجمل رئيس الوعظ والفتاوي بالأزهر الشريف بعنوان (أهمية العمل)، بينما والقي المحاضرة الثانية فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية بالمديرية عن قانون ١٠ لسنه ٢٠١٨ ، والقي المحاضرة الثالثة رجب جودة رئيس مؤسسة أهل التحدي بذوي الهم بعنوان حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وألقت المحاضرة الرابعة فاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم والتعريف بدور مكتب ذوى الهمم بالمديرية، والمحاضر الخامسة لمي مطاع مدير إدارة التشغيل عن كيفية استخراج شهادات وكارنية مزاوله الحرفة وكيفية ايجاد فرصه عمل مناسبة..وختاماً ألقت ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهنى محاضرة عن التعريف بالدورات التدريبيه بمراكز التدريب المهني وكيفية  التسجيل بالدورات .

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