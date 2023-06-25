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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس شعبة الأحذية يتوقع انتعاش المبيعات مع حلول عيد الأضحى

شريف يحيى عضو مجلس
شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة
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توقع شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة الأحذية والمنتجات الجلدية أن ينتعش قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مع حلول عيد الأضحى المبارك .
 

وقال "يحيي" خلال تصريحات صحفية اليوم أن عيد الأضحى يكون التركيز به علي اللحوم والشق الغذائي، ولذلك تركز غرفة القاهرة على الشوادر والمعارض السلعية الخاصة بهذا الأمر لدعم  الأسر الأكثر احتياجًا.
 

وأشار "يحيي" إلي أن هناك تحرك للمبيعات بسوق الاحذية والمنتجات الجلدية كعادة المصريين في المواسم، خاصة أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في الفترة السابقة وبالتحديد منذ عيد الفطر حتى الان تكاد تكون نسبة ضئيلة لا تتعدي من 3% إلى 5% وفي أصناف محددة بعينها وليست كل الأصناف.

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