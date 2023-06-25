محمد الباز يبرز انفراد «البوابة نيوز» عن طباعة 2.5 مليار من فئة الـ20 جنيه البلاستيكية

الأحد 25/يونيو/2023 - 12:54 ص

سلط الإعلامي محمد الباز، عبر برنامجه «آخر النهار»، على قناة النهار، الضوء على انفراد «البوابة نيوز»، بشأن طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة، نقلا عن مصدر رفيع المستوى داخل البنك المركزي المصري.

وكشف المصدر خلال مكالمة تليفونية مع محررة «البوابة نيوز»، أنه تمت طباعة نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ 20 جنيهات، وتم طرحها بالبنوك، حتى يتم إتاحتها للمواطنين “فكة” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق محمد الباز، على انفراد «البوابة نيوز»، موضحًا أنه ناقش عددًا من المتخصصين وأكدوا أن طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة، لا تؤثر على معدلات التضخم، لأن طباعة النقود لها عدة حالات، طباعة لاستبدال أوراق النقد المتهالكة، وطباعة لمواكبة نمو الناتج القومي مع الأخذ في الاعتبار مستويات التضخم.

وأكمل: "معني ذلك لو الناتج القومي يزيد بمعدل 5%، والتضخم مستواه 10% يتم زيادة طباعة النقد بما يوازي 15%، وهذا لا يعتبر طباعة نقد تؤدي إلى زيادة في التضخم، أما بالنسبة للطباعة التي تؤثر علي المعروض النقدي، فليس المقصود منها طباعة النقد حرفيًا، وإنما المقصود منها إصدار أموال من البنك المركزي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وقال الباز: عندما يقوم البنك المركزي بإصدار أموال للخزانة العامة أي إقراض أموال مباشرة من البنك المركزي لوزارة المالية، فهذا هو الأمر الذي يؤدي لزيادة المعروض النقدي في الأسواق ويؤدي إلى التضخم.

وأردف: "لدينا تصريح عن مصادر مهمة، أن البنك المركزي لم يطبع نقودا ليقرضها للخزانة العامة للدولة، خلال السنوات الأخيرة على الإطلاق".