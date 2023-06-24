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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارته للشرق الأوسط على خلفية الأحداث في روسيا

مارك ميلي
مارك ميلي
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، ألغى زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الأحداث في روسيا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الكولونيل ديفيد باتلر المتحدث باسم رئيس الأركان، قوله إن ميلي، كان من المقرر أن يغادر واشنطن اليوم السبت لزيارة إسرائيل والأردن. 
وقال باتلر - في بيان منفصل - إن ميلي تحدث اليوم مع نظيره الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني.
ولم تقدم الصحيفة المزيد من التفاصيل.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الشرق الأوسط روسيا