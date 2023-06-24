مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو القادم معربة عن دعمها الكامل للمبادرة وحث المواطنين وأصحاب المصلحة على التقدم بالمبادرة، في إطار جهود الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 وما توليه من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقالت نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة تعد رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة .

وأشارت إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق بها تلك الرؤى ،من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقاً لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .

وتستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه " .

واهابت محافظة البحيرة بمن يرغب بسرعة الإشتراك والتسجيل في المبادرة من خلال الرابط الخاص بالمسابقة، http://www.sgg.eg.

ويُشترط أن تكون المشروعات المقدمة مستوفية للشروط ومطابقة للمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة مثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابي بعدم حصوله على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 ،وتقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع.



