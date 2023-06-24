الداخلية السعودية: تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق شخصين لانضمامهما إلى تنظيم إرهابي

السبت 24/يونيو/2023 - 01:10 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق شخصين لإقدامهما على الانضمام إلى تنظيم إرهابي في منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كل من عبدالرحمن فارس عامر المري، ومحمد صلاح عمر المري، يمنيي الجنسية، أقدما على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، وإنشاء كيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، والشروع في اغتيال رجال الأمن، ومساعدة عناصر التنظيم، وحيازة عدد من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيواء مطلوبين أمنيا، والتخطيط للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، والشروع في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، والتستر على عملية إرهابية مع علمه بها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.