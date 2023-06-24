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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: لدينا شواهد لمقابر قيادات عسكرية مهمة في القرن الـ19

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى للحفاظ على قيمة الزعماء الراحلين والمفردات التاريخية والتراثية.

وأضاف، خلال كلمة بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب تفقده مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا للبدء في إنشاء "مقبرة الخالدين" وتطوير المنطقة: "لدينا حلول وبدائل كثيرة، إما عمل تطوير أو نقل المفردات المعمارية والتراثية والزخرفية ووضعها في مكان كبير كعرض متحفي".

وتابع: "هناك شواهد لمقابر قيادات مهمة داخل الجيش المصري في القرن الـ19 وبداية القرن العشرين، الأمر الذي يجعلنا نحافظ على قيمتهم، ونقلهم لأماكن لترى الناس جمال تلك الأماكن".

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