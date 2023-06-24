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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة خفير خصوصي في مكان عمله بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على خفير خصوصي جثة هامدة في مكان عملة فى احد المخازن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " أ أ أ "46 سنة خفير خصوصي، جثة هامدة، ولم يتم الجزم بسبب الوفاة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

فانتقلت قوة امنية وبالفحص تبين ان المتوفى يقوم بغفره على  أحد المخازن بقرية الشيخ عتمان دائرة المركز وأن مجموعة من الأهالي عثروا على جثته صباحا وتم نقلة الى المستشفى فى محاولة لإسعافه وتبين أنه قد فارق الحياة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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