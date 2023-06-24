فوز الغرفة التجارية بالإسكندرية بجائزة أفضل غرفة في العالم

أعلن الاتحاد الدولى لغرف التجارة والصناعة، فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى.

وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذى أقيم في جنيف عاصمة سويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم، والذى افتتحه سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونغوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية ورؤساء اتحاد الغرف العالمى وغرفة التجارة الدولية.

وصرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة واتحاد غرف البحر الأبيض، بأن مجلس إدارة الغرفة يتشرف بإهداء هذا التكريم الدولى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الراعى الأول للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال والذى حول مصر لعاصمة التنمية المستدامة من خلال نجاح مؤتمر المناخ 27 COP.

وأوضح الوكيل أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين أثناء الكونجرس العالمى في أحد القارات بالتناوب، وأن الإسكندرية تقدمت بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليت اختيارها أولا من ضمن أفضل أربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الأسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم أول أمس أثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبللجنة التحكيم الدولية.

وأشار الوكيل إلى أن عرض الغرفة الذى قدمه د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية قد حصل على أكثر من 45% من أصوات الغرف وضعف التالى له في الترتيب، ثم على إجماع لجنة التحكيم ليعلن فوز مصر لأول مرة خلال ربع قرن وهو عمر المسابقة، وذلك في الحفل الختامي للكونجرس حيث تسلم الجائزة أحمد حسن، النائب الأول لرئيس غرفة الإسكندرية.

وأوضح الوكيل أن ملف غرفة الإسكندرية الفائز هو "حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها" وهو حزمة من الأنشطة والمشروعات الرائدة التي تم إعادة تطبقها بالعديد من الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا والدعوة لتعديلات تشريعية وإجرائية، وإنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة الإسكندرية، حيث تم تقديم دعم لرواد الأعمال الذين تناموا ليصبحوا شركات كبرى تنفذ مشاريع في بنبان وخارج مصر، والمتواكب مع كون غرفة الإسكندرية أول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، أول سوق للخضر والفاكهة في أفريقيا يعمل بالطاقة الشمسية، كما تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، وذلك بدعم كامل من معالى وزراء التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والخارجية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC MED والمشروع الاقليمىEU EBSOMED

وتقدم الوكيل بالشكر لشركائنا وأصدقاء مصر من قيادات الاتحادات الإقليمية العربية والإسلامية والأورومتوسطية والأفريقية وغرفهم الأعضاء الذين صوتوا لمصر، والسيدة ريم صيام عضو مجلس غرفة التجارة الدولية الممثلة لغرفة الإسكندرية، والسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والوزير المفوض تجارى د. أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف على دعمهم لوفد مصر خلال كافة المراحل.