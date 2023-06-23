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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمينة خليل تشارك جمهورها أحدث ظهور لها بالمالديف

أمينة خليل
أمينة خليل
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نشرت الفنانة أمينة خليل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها وسط الطبيعة من جزر المالديف تشارك بها جمهورها.

انهالت التعليقات من المتابعين على الصور بالإعجاب بطلتها وسط الطبيعة، واختيار المكان للتصوير وجاءت التعليقات "جميلة جدا ودايما صورك كلها حلوه" ، "المالديف وسط الطبيعه والهدوء" ، "ملامحك شبه الطبيعه ساحره" ، "حلوه الصور جداً رغم بساطتها" .

يشار الى أن الفنانة أمينة خليل تنتظر عرض فيلم "شماريخ" الفترة المقبلة، بطولة آسر يس، أمينة خليل، خالد الصاوى، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، سالى حماد، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الهرشة السابعة" بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، على قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود وإخراج كريم الشناوى.

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أمينة خليل جزر المالديف شماريخ آسر يس الهرشة السابعة محمد شاهين