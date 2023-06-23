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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إنجي علاء تعلن عن مسلسلها "الراكون" مع يوسف الشريف

إنجى علاء
إنجى علاء
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أعلنت الكاتبة إنجي علاء التحضير لمسلسل "الراكون" بطولة الفنان يوسف الشريف، والمخرج محمد العدل والمقرر عرضه رمضان المقبل .

مسلسل الراكون بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل وإنتاج سينرجى، ولم يتم الإفصاح عن عدد حلقات المسلسل ١٥ حلقة أم ٣٠ حلقة، خاصةً أن آخر عمل للفنان يوسف الشريف كان من أعمال ال ١٥ حلقة .

يذكر أن آخر أعمال الكاتبة إنجى علاء  مسلسل "كوفيد-25"،  بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.

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IMG_20230623_193241
إنجي علاء يوسف الشريف محمد العدل الراكون مسلسل كوفيد ٢٥