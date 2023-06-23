رئيس بنك التنمية الإفريقي يدعو الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها المالية

دعا رئيس بنك التنمية الإفريقي، أكينومي أديسينا، الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قارة إفريقيا، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال أديسينا وفقا لما نقلته شبكة "إفريقيا نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- "إفريقيا وحدها تخسر ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسارة إلى نحو 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2040، لذلك يتعين على العالم أن يفي بالتزاماته وأن تقدم الدول المتقدمة 100 مليار دولار"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم المشكلة، لكن عدم الوفاء به سيؤدي إلى أزمة ثقة في الدول النامية.

يذكر أنه في عام 2009، وافقت الدول الغنية على تقديم 100 مليار دولار سنويا إلى الدول النامية من أجل العمل المناخي، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق حتى الآن، وذلك بعدما أكدت الدول النامية أن الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات الكبيرة الأخرى هي التي تسببت في معظم الأضرار المناخية وتركت الدول الأكثر فقرا تواجه عواقب أزمة المناخ.

يشار إلى أن فرنسا تستضيف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الماليين ونشطاء من أنحاء العالم، وتهدف القمة إلى السعي إلى استجابات أفضل لمعالجة قضايا الفقر وأزمة المناخ من خلال إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

وأكد المنظمون أن القمة التي تستمر يومين ليس لها تفويض لاتخاذ قرارات رسمية، بل تهدف إلى إعطاء زخم سياسي للقضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المحادثات الدولية المقبلة مثل مؤتمرات المناخ.