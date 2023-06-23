30 يونيو.. ثورة شعب وحكاية وطن بأنشطة ثقافة بورسعيد

عقدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد، الأربعاء، محاضرة بعنوان "٣٠ يونيو ثورة شعب وحكاية وطن" تحدث بها الإعلامي حسام عفيفي، بمؤسسة رمسيس الإيوائية.

تناول "عفيفي" الأحداث التي سبقت الثورة ومهدت لقيامها وما نتج عنها من إنجازات، موضحا أن ثورة 30 يونيو أكدت على أن الوحدة هي مصدر القوة والتنمية والتطور والإنجاز، وأن أعظم إنجازات الثورة أنها وحدت المصريين، بعد أن فرقتهم الأحداث والأفكار والإشاعات والخلافات والفصائل والجماعات، مؤكدًا أنها ستظل حدثا فارقا في تاريخ مصر والمنطقة والعالم.

أضاف "عفيفي" أن أغلب من شارك بالثورة حديث حالهم "لو لم أشارك في ثورة 30 يونيو لتمنيت أن أشارك فيها" لأنها تمثل أحداثا مشابهة لما تم قراءته عن تاريخ مصر من محاربة الاستعمار وأعوانه، كما أنها تمثل انتصار الخير على الشر وهي النهاية المفرحة لكل الأحداث الحزينة التي سبقتها، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية.

المحاضرة عقدت ضمن برنامج فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، والذي شهد استمرار مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد في تقديم ورش تعليم الرسم للأطفال على كيفية استخدام الألوان بطريقة صحيحة.

كما نظمت مكتبة بيت ثقافة الهيئة ببور فؤاد يوما ثقافيا وفنيا للأطفال احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتضمنت الفعاليات ورشة فنية باستخدام ورق الكانسون الملون، أعقبها فقرات غنائية للأطفال ومسابقات في المعلومات العامة.